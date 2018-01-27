Afrin operasyonunda Ali Bekki köyü alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar en az 394 terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere TSK tarafından 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Harekatın başından itibaren Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar tarafından terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 340 hedef imha edildi.

Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek unsurlarının desteğiyle kara harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Harekat kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle girilen çatışmalarda TSK mensubu 3 asker şehit oldu, 30 asker yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Harekatta TSK tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu şehit oldu, 24 ÖSO mensubu yaralandı.

TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI 16 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

19-26 Ocak tarihlerinde PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis ve Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi, 11 piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, biri makineli 2 tabanca olmak üzere 14 hafif silah, 10 kilogram amonyum nitrat, 19 kilogram C-4 patlayıcı madde, 4 elektrikli fünye, 2 el bombası, 6 RPG-7 mühimmatı, 8 RPG-7 sevk fişeği, 3 bin 17 çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, bir gece görüş dürbünü, bir şarjör, 8 telsiz, 13 EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüpü ele geçirildi ve 7 EYP imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 16 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi, 4 asker yaralandı.

YASA DIŞI GEÇİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN 4 BİN KİŞİ YAKALANDI

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4 bin 401 kişi yakalandı.

PKK/KCK'nın en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 25,7 kilogram uyuşturucu, 50 kaçak silah, 33 bin 326 paket kaçak sigara ve 6 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK üzerinde oluşturulan baskı neticesi örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

2 BİN KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI

Hudut güvenliğini sağlamak, terör örgütü DEAŞ'ın tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak ve terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama ve temizleme çalışmaları sürdürülürken PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleştirdikleri saldırıları durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.

Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla TSK birlikleri, "Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü" olarak görev yapıyor.

Bu kapsamda 13 Ekim 2017'de 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017'de 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017'de de 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edildi. Diğer gözlem noktalarının faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

TSK unsurları, bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyünü ele geçirdi.

