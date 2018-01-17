Afrin’de göç başladı

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, Türkiye’nin terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik olası askeri harekatı, ilçede gerilimin artmasına neden olurken bazı siviller ilçeden ayrılıyor.

Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye’nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, PYD/YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür bir teşebbüsün Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirten Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler karşısında Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı.

Konuyla ilgili endişelere hak verdiklerini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye’nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna vurgu yaptı ve Türkiye’nin NATO için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Bu arada, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, “Şu anda eğitilen Sınır Güvenlik Gücü ile ilgili Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ve NATO müttefikimiz Türkiye ile düzenli yakın iletişimimiz var” açıklamasını yaptı.

BM Genel Sekreteri António Guterres ise Cenevre sürecinin canlandırılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, Suriye’deki krizin askeri çözümle mümkün olamayacacağını ifade etti.

Bu arada Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları, sinyal kesici askeri araçlar ve komandolardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin kentlerine ulaştı.