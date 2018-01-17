Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114196
ALTIN
164.245
DOLAR
3.8236
STERLİN
5.2599
EURO
4.6758
Dik duran göğüsler için ne yapmalı?
Dik duran göğüsler için ne...
Bekaretini satacak!
Bekaretini satacak!
Hapşırırken kendini tuttu, boğazı yırtıldı
Sakın yapmayın!
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Öpüşmek hakkında bilmediğiniz 15 şey
Öpüşmek hakkındaki bu ilginç bilgileri...

Afrin’de göç başladı

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, Türkiye’nin terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik olası askeri harekatı, ilçede gerilimin artmasına neden olurken bazı siviller ilçeden ayrılıyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:04
Afrin’de göç başladı
banner10

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinde, Türkiye’nin terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik olası askeri harekatı, ilçede gerilimin artmasına neden olurken bazı siviller ilçeden ayrılıyor.

Afrin merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.

Yerel kaynaklar, sokaktaki hareketlilik ve ticari hayatın yavaşladığını, ilçede Türkiye’nin terör örgütü hedeflerine yönelik başlatması beklenen askeri harekat nedeniyle büyük gerilimin hakim olduğunu bildirdi.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, PYD/YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür bir teşebbüsün Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirten Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler karşısında Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı.

Konuyla ilgili endişelere hak verdiklerini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye’nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna vurgu yaptı ve Türkiye’nin NATO için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Bu arada, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, “Şu anda eğitilen Sınır Güvenlik Gücü ile ilgili Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz ve NATO müttefikimiz Türkiye ile düzenli yakın iletişimimiz var” açıklamasını yaptı.

BM Genel Sekreteri António Guterres ise Cenevre sürecinin canlandırılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, Suriye’deki krizin askeri çözümle mümkün olamayacacağını ifade etti.
Bu arada Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları, sinyal kesici askeri araçlar ve komandolardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin kentlerine ulaştı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftlikbank üyelerine şok
Çiftlikbank üyelerine şok
Afrin operasyonu öncesi tanklar sınıra konuşlandırıldı
Afrin operasyonu öncesi tanklar sınıra konuşlandırıldı
Kahraman: "Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonu hep birlikte kırmalıyız"
Kahraman: "Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonu hep birlikte kırmalıyız"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim