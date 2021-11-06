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Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aileleri birbirine kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi, eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı.

06 Kasım 2021 Cumartesi 20:19
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Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aileleri birbirine kurşun yağdırdı
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Afyonkarahisar'da boşanan çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi, eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana gelen olayda, boşanan çift arasında çocuk görme olayından kaynaklandığı öne sürülen tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail K., eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı.

4 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil içerisindeki 5 kişi silahlı vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu hayatını kaybederken, Yusuf Mercan ise ağır yaralandı.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Olayın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin incelemeleri devam ederken, olaydan sonra kaçan İsmail K.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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