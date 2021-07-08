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Afyonkarahisar'da vişne suyu firmasında tepki çeken görüntü

Afyonkarahisar'da vişne suyu firmalarının ürün aldığı tesiste çalışanlardan biri vişne kasasısının üstüne ayakkabısıyla çıkarak vişnelere bastı. Sosyal medyada tepki toplayan görüntünün ardından tesise ve çalışanlara ceza kesildi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:40
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Afyonkarahisar'da vişne suyu firmasında tepki çeken görüntü

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan görüntüler tepki topladı. 

Olay, Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen’in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi.

İşçilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, meyve suyu yapımı için kullanılacak vişnelerin üstünde ayakkabıyla gezildiği görüldü.

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olaya karışan işletme sahibi Gökmen ve 3 kişiyi gözaltına alırken, ayrıca işletme ile birlikte şahıslara toplamda 21 bin TL para cezası kesildi.

Öte yandan, olayın ardından faaliyetlerine devam eden tesiste ürünlerin görüntülerin aksine hijyenik olarak toplandığı gözlendi.

Son Güncelleme: 08.07.2021 16:25
Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarVişne Suyu
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