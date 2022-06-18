Ağır ceza hakimi evinde ölü bulundu

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü olarak bulundu.



46 yaşındaki Şükrü Çağlar, adliyeye gelmeyince mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmak istedi.

Çağlar'ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine evine polis ekipleri gönderildi. Eve giren polisler Şükrü Çağlar'ın cansız bedeniyle karşılatı.



Çağlar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, ölümünün harici bir sebepten kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun bulunmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

FETÖ DAVALARINA BAKIYORDU

Şükrü Çağlar'ın başkanlığını yaptığı Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davalarına bakıyordu.

Çağlar'ın vefatıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medyadan bir taziye mesajı paylaştı..