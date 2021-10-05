Ağırlığı 20 kilogramın üstünde

İlçede esnaflık yapan Kamil Sezer, mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı. Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.

"İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK VE AĞRIYLA KARŞILAŞTIM"

Sezer, gazetecilere, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını belirterek, "Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağrıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti." dedi.

20 KİLOGRAMIN ÜSTÜNDE

Bulduğu mantarın 20 kilogramın üstünde söyleyen Sezer, "dev" mantarı bir süre bahçesinde sergileyeceğini belirtti.