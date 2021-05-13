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Ağrı'da nöbet kulübesine roketli saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından nöbet kulübesine teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 3 polis yaralandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:14
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Ağrı'da nöbet kulübesine roketli saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'na yakın bir bölgede bulunanBölükbaşı köyünde güvenlik güçlerinin nöbet değişimi sırasında teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis memuru ise yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Türkiye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı ilimizde Türkiye- İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Anahtar Kelimeler:
AğrıDoğubayazıt
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