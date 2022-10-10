Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işgücü istatistiklerini açıkladı.

İşsizlik ağustos ayında yüzde 9,6 ile tek haneye geriledi. İşsizlik temmuz ayında yüzde 10,1 düzeyindeydi.

İşsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüde 8,2 iken kadınlarda yüzde 12,5 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 18



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,3 olarak belirlendi.



İşgücü ağustos ayında bir önceki aya göre 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 53 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.