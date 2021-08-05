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“AHBAP olarak Kazakistan’dan helikopter kiralıyoruz”

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurucusu olduğu AHBAP Derneği vasıtasıyla Kazakistan'dan yangın söndürme helikopteri kiraladıklarını duyurdu. Şarkıcı, helikopterin Orman Müdürlüğü ekipleriyle kordineli olarak çalışacağını söyledi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 13:59
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“AHBAP olarak Kazakistan’dan helikopter kiralıyoruz”

AHBAP kurucusu Haluk Levent, Türkiye’nin birçok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Levent, helikopterin Kazakistan’dan kiralandığını söylerken, Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını söyledi.

“GENİŞ SU DEPOLU HELİKOPTER KİRALIYORUZ”

Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz.”

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