Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
banner107
Flaş Haber
Kolaya okkalı zam
Kapat

Ahırda sakladığı paraları 36 yıl sonra buldu

Kahramanmaraş’ta bir kadın, 'bir gün lazım olur' diye çantaya koyup ahırda sakladığı eski Türk Lirası ve yabancı paraları 36 yıl sonra buldu.

21 Kasım 2022 Pazartesi 13:51
83 Okunma
Ahırda sakladığı paraları 36 yıl sonra buldu



Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde yaşayan Asiye Akçam (55), 'bir gün lazım olur' diyerek harcamadığı bir miktar Türk Lirası ve yabancı paraları çantaya koyup, evinin altındaki ahıra sakladı.

Aradan geçen yılların ardından temizlik için girdiği ahırda eski çantaların birini kontrol eden Akçam, 36 yıl önce bıraktığı paraları buldu. Şu anda bir değeri olmayan paraları saklamaya devam edeceğini söyleyen Akçam, “Bu paraları çantaya koyup ahıra bırakmıştım. Çantaları atmak için aldığımda içinden eski paralar çıktı. Ben bu paraları 36 yıl önce saklamıştım” dedi.

Asiye Akçam, paraların görüntüsünü çektirerek kendi adına açtığı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 ölü, 8 yaralı
3 ölü, 8 yaralı
Gaziantep'e saldırı!
Gaziantep'e saldırı!
Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı
Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim