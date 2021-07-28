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Ahmet Erbaş'ın acı günü...

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın amcası N.Erbaş koronadan yaşamını yitirdi. Vefat eden N. Erbaş ile birlikte aynı aileden 12 kişinin daha virüse yakalandığı öğrenildi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:50
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Ahmet Erbaş'ın acı günü...

KKTC vatandaşı, MHP Kütahya Milletvekili, ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Erbaş'ın amcası N.Erbaş koronadan yaşamını yitirdi. Vefat eden N. Erbaş ile birlikte aynı aileden 12 kişinini daha virüse yakalandığı öğrenildi.

SAKIN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN !
Virüsün bitmediğini, kimsenin tedbirleri bırakmamasını isteyen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ; "Kurban bayramı kutlamalarının ardından ailemizin hemen hemen bütün fertleri rahatsızlanmış, yapılan testler sonucu 13 kişinin testi pozitif çıkmış. Amcam ise malesef yapılan bütün müdehalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer aile fertlerimizin durumu iyi, ailemizin başı sağolsun. Daha önce bu ölümcül virüse yakalanmış bir abiniz, kardeşiniz olarak söylüyorum, virüs bitmiş değil, kimse rehavete kapılmasın. Allah aşkına sosyal mesafe kurallarına uyalım. Maskemizi takalım. Sağlığımızı  sadece kendimiz için değil, bizi sevenleri üzmemek adına da korumak zorundayız. Tekrar söylüyorum. Lütfen kurallara uyalım.Daha fazla can kayıpları yaşanmasın."dedi.
Ölümcül virüs Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren N. Erbaş'ın cenazesi  virüs önlemleri çerçevesinde bugün toprağa verildi.

Gündem Kıbrıs ailesi olarak baş sağlığı diliyoruz...

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ERBAŞ
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