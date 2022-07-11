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AİHM'den Osman Kavala kararı...

Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verildi.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:13
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AİHM'den Osman Kavala kararı...
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)  davasındaki kararını açıkladı.

’nin 'AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46 maddesinin birinci bendinin ihlal edildiği hükmüne varıldı.

Karar 1'e karşı 16 oyla alındı. Tek karşı oy Türk yargıçtan geldi. 

Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı.

 'SERBEST BIRAKIN' ÇAĞRISI

AİHM, 10 Aralık 2019'ta açıkladığı kararında Osman Kavala'nın "siyasi nedenlerle" ve "insan hakları savunucularını susturmak" amacıyla tutuklandığı sonucuna vararak, Ankara'ya Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu. AİHM'nin bu kararına Ankara'nın yaptığı itiraz kabul edilmemişti.

AİHM'nin kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala'nın serbest bırakılmamış olması nedeniyle kararın yerine getirilmediği değerlendirmesi yapmış ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı"yla ilgili 46'ncı maddesinin verdiği yetki temelinde Ankara'nın bu madde ile ilgili yükümlüğünü yerine getirmemesini AİHM'ye taşıma kararı almıştı.

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