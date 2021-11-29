Aile hekimi kaçan kedisini almak isterken balkondan düşüp öldü

İstanbul'da 27 yaşındaki doktor, kaçan kedisini almak isterken 5'inci kattan düşerek öldü.

Tekirdağ'un Hayrabolu ilçesindeki Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi İrem Büşra Üngül, hafta sonu izninde İstanbul Bostancı'da bulunan ailesini ziyarete gitti.

Cumartesi akşamı, Doktor Üngül’ün Faik adını verdiği kedisi, balkona kaçtı. Balkona çıkıp kedisini almaya çalışan Üngül, dengesini kaybedip 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Üngül'ün genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı.



Üngül, bugün memleketi Hayrabolu'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de doktor Üngül'ün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınlayarak, "Sağlık ailemizin değerli üyesi ve kıymetli meslektaşımız İrem Büşra Üngül cumartesi gecesi İstanbul'da bulunduğu evin balkonundan düşerek vefat etmiştir. Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı derin üzüntüye boğmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine sevenlerine ve sağlık ailemize sabırlar dileriz" denildi.