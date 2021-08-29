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Ailesini katleden çocuğun ifadesi ortaya çıktı

Ordu'nun Korgan ilçesinde ailesinden üç kişiyi öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı. İfadesinde ailesinden uzun zamandır psikolojik baskı gördüğünü anlatan çocuk, yaşadıklarının içinde kin biriktirmesine sebep olduğunu söyledi. Annesi, kardeşi ve anneannesi toprağa verilen çocuğun babasının ise tedavisi sürüyor.

29 Ağustos 2021 Pazar 20:31
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Ailesini katleden çocuğun ifadesi ortaya çıktı

Ordu'nun Korgan ilçesinde ailesinden 4 kişiyi vurarak üçünün ölümüne neden olan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana gelen cinayetle ilgili edinilen bilgiye göre, Tokat'ta emniyet mensubu olan Cemalettin Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketlerine geldi. Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile ailenin 14 yaşındaki çocukları arasında iddiaya göre fındık toplaması meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti.

FINDIK TOPLAMA TARTIŞMASININ SONU CİNAYET OLDU

Edinilen bilgiye göre, Tokat Turhal'da görevli polis memuru Cemalettin Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketi Ordu Korgan'a geldi. Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile ailenin 14 yaşındaki çocukları arasında iddiaya göre 'fındık toplaması meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y. (14), babasının tabancasını alarak babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti.

Olay sonrası anne Rahime Y. (41) ve anneanne Cennet G. (64) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan ağabey Murat Y. (18) ve baba Cemalettin Y. (49) ise önce Korgan Devlet Hastanesi, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağabeyi Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayatını kaybetti.

PSİKOLOJİK BASKIYA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Olay sonrası F.Y. isimli çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde mahkemeye çıkartılan F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk ifadesinde ailesinin kendisine uzun zamandır psikolojik baskı yaptığını ve fındık toplamayı sevmediğini şöyle anlattı:

''Ben ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor, beni sevmediğini düşünüyorum. Bu durum uzun zamandan beri devam ediyor. Bu da benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu.''

BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hayatlarını kaybeden anneanne Cennet G., anne Rahime Y. ve ağabey Murat Y. için Korgan ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Üç cenaze, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Öte yandan olayda ağır yaralanan baba Cemalettin Y.'nin Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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Ordu
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