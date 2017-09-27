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AK Parti'de Gökçek dahil 10 belediye başkanı daha değişecek

CHP Parti Meclisi üyesi Ali Öztunç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dahil 10 AK Partili belediye başkanının daha görevden alınacağını ya da istifa ettirileceğini öne sürdü.

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:13
AK Parti'de Gökçek dahil 10 belediye başkanı daha değişecek

CHP Parti Meclisi üyesi Ali Öztunç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dahil 10 AK Partili belediye başkanının daha görevden alınacağını ya da istifa ettirileceğini öne sürdü.

Öztunç, Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın AKP teşkilatlarına yönelik ‘metal yorgunluğu' söyleminin ardından bir yenilenmeye gitmek istiyorlar. Bu metal yorgunluğu değil ‘güvensizlik' hali. Erdoğan, ‘Yeniden gözden geçireceğiz' demişti. Bu gözden geçirmede kendisine en yakın isimler, belediye başkanlığı döneminden beri birlikte yürüdüğü, yol arkadaşları bile gözden çıkarılmış durumda" diye konuştu.

'FETÖ'CÜ DAMGASI YEME KORKUSUNDAN KİMSE SES ÇIKARAMIYOR'

"AKP içinde bir kırılma yaşandığı kesin ancak korkudan kimse sesini çıkaramıyor çünkü FETÖ damgası yiyeceklerini düşünüyorlar" diyen Öztunç şunları söyledi:

"Ekonomiden eğitime birçok alandaki kötüye gidiş, toplumda adalet duygusunun sarsılması ve FETÖ'yle mücadelenin muhalefeti susturma aracı haline geldiği kanısının yerleşmesi Erdoğan'ın başkanlık yarışını zora sokuyor. 2019'da başkan olamama riskini gören Erdoğan yenilenmek istiyor. İzlenen yöntem ise görevden alma değil istifa ettirmek. İlk örneğini Topbaş'ta gördük. 10 AKP'li belediye başkanı daha görevden alınacak ya da istifa ettirilecek. Bunlar arasında Melih Gökçek (Ankara), Fatma Şahin (Gaziantep), Mehmet Erkoç (Kahramanmaraş), Recep Altepe (Bursa) ve İbrahim Karaosmanoğlu da (Kocaeli) var."

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