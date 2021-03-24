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Yine kadına şiddet

AK Parti'de kabine revizyonu yapılacak mı?

Günlerdir Türkiye'nin ana gündem maddesini olan Kabine değişikliği iddialarına AK Parti'den yanıt geldi.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:14
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AK Parti'de kabine revizyonu yapılacak mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin yeni A takımını açıklayan Ömer Çelik, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Çelik, son günlerin gündemi en çok meşgul eden konusu "kabine revizyonu" hakkında ortaya atılan iddiaları da cevapladı.

Çelik, "Kabine değişliği olacak mı?" sorusuna, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu bu. Değişir ya da değişmez o kadar verecektir. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı tamamen cumhurbaşkanımızın takdiridir. O listelerin de uydurma olduğunu görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden biri bu, kabine revizyonuyla ilgili tahminde bulunmak" yanıtını verdi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili de konuşan Çelik, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin usule aykırı bir durumu yok. Egemen bir devlet olarak Türkiye bu hakkını kullanmıştır. Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin ne yağacağımız önemlidir. Kadınların kazanımlarının artması politik bir tercih değildir. Ahlaki bir zorunluluktur. Anlaşmadan çekilmek kadın haklarından vazgeçildiği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ÇelikAK Parti
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