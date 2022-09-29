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AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrette önümüzdeki yılın başında herkesin 'bu doğru oldu' diyebileceği bir çalışma yapılacağını söyledi. Kurtulmuş, "Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna da "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur'' diyerek yanıt verdi.

29 Eylül 2022 Perşembe 16:19
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AK Parti'den asgari ücret açıklaması



Türkiye'de milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi. 

Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. 

Ekonomi üzerindeki değerlendirmeleri sorulan Kurtulmuş, Covid-19 pandemisiyle başlayan sürecin, dünya ekonomi tarihinin en önemli süreçlerinden olduğunu, insanoğlunun geçen yüz yıllarda yaşadığı en büyük ekonomik krizlerden birisiyle karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Kurtulmuş, "Gelinen noktada Türkiye, güçlü bir şekilde üreten, ihracatını sürdüren ülke olmaya devam ediyor. Öyle görünüyor ki 2022'de yüzde 7,5 seviyesinde bir büyüme ortalamasına ulaşacak" diye konuştu.

Vatandaşın alım gücünün artırılabilmesi için de çalıştıklarını söyleyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı televizyon programında, bir kez daha yıl sonunu işaret ederek, bütün vatandaşların alım gücünü artıracak ilave tedbirlerin ortaya konulacağını ifade ettiğini aktardı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Asgari ücret konusundaki soru üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.
 

"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur" dedi.

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