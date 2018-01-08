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AK Parti'den Bahçeli'ye "ittifak" yanıtı

AK Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin "ittifak" açıklamasına yönelik bir değerlendirme geldi. Grup Başkanvekili Turan, açıklamaları olumlu bulduklarını söyledi...

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:35
AK Parti'den Bahçeli'ye "ittifak" yanıtı
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 Temmuz'dan sonra bu ülkeye nasıl bir elbise giydirilmeye çalışıldığını dost düşman herkes gördü. Darbeyi savuşturan kendi egemenliğinden başka bir egemenlik tanımayan bu milletin evlatları bir araya gelerek bir anayasa değişikliğini meydana getirdiler. 16 Nisan'dan sonra milletimizin verdiği göreve öyle bir çalışalım ki millete rağmen hiçbir şeyin yapılmadığı bir Türkiye'yi beraber inşa edelim istiyoruz. 

Bir görevimiz var, sadece AK Parti'nin değil tüm partilerin görevi. Bir oyla bile olsa evetle sonuçlandıysa yeni inşayı beraber yapmak durumundayız. Uyum yasaları sadece AK Parti'nin görevi değil. Tüm partilerin katkı sağlamasını istiyoruz. Bu sadece MHP ve AK Parti'nin görevi değil. Bütün partiler katkı sağlamalı. Milletin bize verdiği görevden kaçamayız.

16 Nisan'dan sonraki görevimizi biliyoruz. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da olumlu karşılıyoruz. Partimizin yetkili kurulları toplanacak ve gerekli açıklamayı yapacaktır. Başından beri ittifakın siyasi tarihte fiilen uygulandığını biliyoruz. Bunun resmi karşılığı olmamış. Tüm partiler bir araya gelsin, ittifakın resmi halini ete kemiğe büründürelim. Sayın Bahçeli bu konuda bir adım atmıştır. HDP ile CHP bir araya gelince ne güzel ittifak diyeceksiniz, MHP ile AK Parti bir araya gelince bu nasıl iş diyeceksiniz. İttifak her parti için haktır."

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