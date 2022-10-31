Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal istifa etti

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, cumhuriyeti hedef alan sözlerinin kamuoyunda büyük tepki oluşturması sonrası Ak Parti’deki grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

31 Ekim 2022 Pazartesi 20:07
38 Okunma
Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal istifa etti



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünal, “Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadelerini kullandı.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Mahir Ünal’dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin getirildi.

CUMHURİYETLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mahir Ünal, 21 Ekim’de Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda bir kültürel etkinlikte yaptığı konuşmada “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünmemizi yok etmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

MHP ELEŞTİRMİŞTİ

2011’den beri milletvekili, Kültür Bakanlığı ve parti yöneticiliği gibi görevlerde bulunan Mahir Ünal’ın MHP’yle yıldızı hiç barışmadı. Ünal’ın çözüm sürecinde Dolmabahçe görüşmesinde yer alması MHP’nin de hedefine girmesine neden olmuştu.


MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ünal’ın sözlerini “Talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesinde” diye eleştirdi. MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu da “Hadsize böyle had bildirilir” dedi.

İKİNCİ VAKA…

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da geçtiğimiz Mayıs ayında 15 Temmuz’un finansörü olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili “Baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, teslim oldu” yorumu yaptı. Özkan, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmeye başladığı dönemde yapılan bu yorum Özkan’a pahalıya maloldu. Özkan bu bu açıklamaları nedeniyle görevden alındı.

Son Güncelleme: 31.10.2022 21:14
Anahtar Kelimeler:
AK PartiMahir ÜnalIstifaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mangaldan 3 kişi zehirlendi
Mangaldan 3 kişi zehirlendi
Tır dorsenin altında kaldı
Tır dorsenin altında kaldı
Benzine zam geliyor!
Benzine zam geliyor!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim