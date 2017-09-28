AK Parti, İBB Belediye Başkan adayını açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olduğu açıklandı.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

1966 senesinde dünyaya gelen Mevlüt Uysal aslen Antalyalıdır. İlk ve orta öğrenimini Antalya'nın Alanya ilçesinde okuyan Mevlüt Uysal 1988 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Okulunu bitirdikten hemen sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir yandan da aktif siyasetle uğraşmıştır.

Hatice Uysal ile evli olan Uysal dört çocuk babasıdır.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERÜVENİ

Başakşehir’de ikamet eden Mevlüt Uysal. 1997 senesinde Başakşehir’de "1. Etap Site Yönetimi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı" görevine gerdi.

2009 senesinde Başakşehir ve Bahçeşehir birleşerek ilçe oldu. Bunun üzerine Uysal da "29 Mart 2009" Yerel Seçimlerinde "Başakşehir Belediye Başkanı Adayı" adayı oldu.

Bölgede bulunan 127,482 seçmenden 103,111’i oy kullanmıştı ve bunlardan 39,072’sinin oyu Mevlüt Uysal içindi. Uysal, "Başakşehir Belediye Başkanı" seçilmişti.

Mevlüt Uysal "30 Mart 2014" Yerel Seçimlerinde 190,906 seçmenden 92,559’unun oyunu alarak ikinci kez "Başakşehir Belediye Başkanlığı"na seçildi.