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AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:14
AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ilk açıklamasını yaptı. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"Mevlama şükürler olsun yeniden birlikteyiz. Yeniden beraberiz. Topal Dursun’un ve Bahar Hanım’ın oğlu Binali, babam beni okuyayım diye İstanbul’a yolladı. Çok çalıştım, burada ortaokul, lise, üniversite okudum. Meslek sahibi oldum. Aile babası oldum. Bu şehirde vekil oldum. Ben İstanbul’da Binali Yıldırım oldum.

Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde İDO Genel Müdürü olarak ekibinde yer alma şerefine nail oldum. İstanbul’un insanıyla Marmaray’ı Boğaz’ı barıştırmak için kucaklaştırmak için deniz taşımacılığını yaygınlaştırdım. Eğer bu masmavi denize bir tuz tanesi kadar faydam olduysa Rabbime binlerce kez şükrediyorum.

İstanbul için çalıştık. İstanbul’a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi? Bitmez. Benim bu şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Hem çalışıp hem evini dirlik düzen içinde tutan kadınlara, analara borcum var. Hayatını bu vatana adamış amcalara, teyzelerime borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hepinize borcum var.

Aday arkadaşlarımla şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah. Buraya TBMM Başkanlığı’ndan geliyorum. 15 Temmuz’da hainlerin alçak FETÖ’cülerin terör örgütlerinin sallayıp yıkamadığı Türk milletinin çelik iradesini yedi düvele gösteren gazi Meclis’ten.

Burada da her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy’ün de sorunlarını çözeceğim Sultanbeylinin de.. Beyoğlu’nun isteği benim için talimat, Sarıyer’inki aynı şekilde benim içim emir. 

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Türkiye’nin başkentinden dünya başkentine geliyorum. Kayı köyünden gelen Binali’ye bağrınızı açıyor musunuz İstanbul? Ben de o ortaokullu Binali gibi çok çalışacağım İstanbul’a hizmet edeceğim. İstanbul’a hizmet Türkiye’ye hizmettir. 

Bugün bu tanıtımda İstanbul’un sorunlarını, projelerini anlatacak değilim. Bunu önümüzdeki günlerde kapsamlı bir şekilde İstanbullularla paylaşacağız
Sayın cumhurbaşkanıma, sayın Genel Başkanıma bana duyduğu güven için teşekkür ediyorum: Parti teşkilatıma yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önce ülkem milletim diyen Sayın Bahçeli ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

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