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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye olmadan Avrupa olmaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa'nın Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemeyeceğini ifade etti.

11 Aralık 2020 Cuma 16:26
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye olmadan Avrupa olmaz"

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerinde 'pozitif ajandaya' sahip olması gerektiğini söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez" ifadelerini kullandı.

AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır" dedi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devletidir. Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez. 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na eklenen yanlı ve hukuka aykırı kararları reddediyoruz. Bu yaklaşım gerçek bir Avrupa vizyonundan uzaktır.

Yunanistan ve GKRY’nin veto baskısı ve mahalle dayanışması ile Doğu Akdeniz'le ilgili çoğu aynı görüşü paylaşmayan AB ülkelerini peşine taktığını ibretle izliyoruz. AB, açıkladığı bu kararla dar bir vizyonla hareket ettiğini gösterdi. Kıbrıs Türkünün iradesini ve haklarını görmezden gelmiş, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme destek vermekten çok uzak bir yaklaşım ortaya koymuştur.

'AB, TÜRKİYE İLE ORTAK ÇIKAR VE ORTAK GELECEK VİZYONUNA ODAKLANMALI'

Türkiye, Atina kışkırtıcı adımlarına rağmen, ön koşulsuz istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu defalarca vurguladığı halde Yunanistan ve GKRY, AB içindeki pozisyonlarını kötüye kullanmaya devam etmiştir. Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları ve potansiyel işbirliği alanları çok geniştir. Yunanistan ve GKRY’nin maksimalist talepleri ikili ilişkileri zehirliyor ve pozitif gündem meydana getirilemesini engelliyor. AB bu tutuma esir olmamalıdır.

​Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını kararlılıkla korunmaya devam edeceğiz. AB’nin bu konuda oynayabileceği yegane yol, yapyırım dili kullanmak değil, dürüst bir tutum geliştirmektir. AB Türkiye ile ortak çıkar ve ortak gelecek vizyonuna odaklanmalıdır. Cumhurbaşkanımız defalarca AB’yi adil ve hakkaniyetli siyasete davet etmiştir. Buna karşın AB liderlerince Cumhurbaşkanımıza başbakanlığı döneminden beri ifade edilen taahhütler yerine getirilmemiştir. Aynı şekilde AB 18 Mart mutabakatı ile ilgili sözlerini de tutmamıştır.

​AB gerçek bir vizyonla hareket etmelidir. Türkiye’ye verdiği sözleri tutmalıdır. Taahhütlerini yerine getirmelidir. Türkiye’ye karşı yaptırım dili değil işbirliği dili kullanmalıdır. Gerçek bir Avrupa’nın geleceğinin kilidinin Türkiye olduğunu anlamalıdır."

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