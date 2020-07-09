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AK Parti’den ABD’nin Güney Kıbrıs kararına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı son dakika açıklamasında ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesine tepki gösterdi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 10:40
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AK Parti’den ABD’nin Güney Kıbrıs kararına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı son dakika açıklamasında ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesine tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında "Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimse fayda görmeyecek. ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır. Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ömer ÇelikAK PartiRum Basını
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