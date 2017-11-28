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AK Partili Bostancı: "Ne olduğunu bilmiyoruz, elde bir belge sallıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Sputnik'in sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarıyla ilgili CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını hatırlattı.

28 Kasım 2017 Salı 16:13
AK Partili Bostancı: "Ne olduğunu bilmiyoruz, elde bir belge sallıyor"
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AK Parti'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı,Kılıçdaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınları hakkındaki para transferi iddialarına ilişkin "Bu işlerin ispat edileceği yer CHP grubu değildir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Sputnik'in sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarıyla ilgili CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını hatırlattı.

Bostancı, bu davanın bir fırsat olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

'ZATEN TAZMİNAT DAVASI AÇILMIŞ, BU FIRSATTIR'

"Ne olduğunu bilmiyoruz, elde bir belge sallanıyor. Yani şu anda yapılacak herhangi bir yorum yok. Ama zaten bir tazminat davası açılmış. Bu fırsattır. Gidip elindeki belgeleri verecekler. Kendi aleyhine acılmış tazminat davası çerçevesinde gerçekliğin ortaya çıkması için elbette çaba göstermekle mükelleftir."

AK Partili Bostancı, CHP grup salonunda, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik atılan ‘istifa' sloganlarının sorulması üzerine de, "Bu işlerin ispat edileceği yer CHP grubu değildir" dedi.

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