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AK Parti’nin anayasa taslağının detayları belli oldu

AK Parti’nin 128 maddelik yeni anayasa taslak çalışması ABD, Latin Amerika, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkenin anayasasının tek tek incelenmesinin ardından oluşturuldu. Çalışmanın bir maddesi, bakanlarla Meclis’in ilişkisini güçlendirmeyi içeriyor.

04 Haziran 2021 Cuma 09:46
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AK Parti’nin anayasa taslağının detayları belli oldu

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı 128 maddelik 'yeni anayasa' çalışmaları hız kazanırken, detaylar da ortaya çıkmaya başladı. AK Parti kurmayları ve Anayasa Bilim Kurulu’nun değerlendirmelerinin devam ettiği anayasa çalışmasıyla, bakanlarla Meclis’in ilişkisi güçlendiriliyor. Buna göre, bakanların Meclis’te milletvekillerinin sorularını yüz yüze cevap vermeye başlayabileceği belirtiliyor. Çalışmanın, AK Partili kurmaylarla yapılan değerlendirmelerin sonlanmasının ardından MHP’ye götürülmesi ve ortak bir metin oluşturulması amaçlanıyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, 128 maddelik yeni anayasa taslak çalışması ABD, Latin Amerika, Almanya, Hollanda gibi birçok ülkenin anayasasının incelenmesinin ardından oluşturuldu.

Bilim Kurulu çalışıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin esas alındığı taslak çalışmayla, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti olduğunun bir kez daha vurgulanması, insan haklarının anayasayla daha da güvence altına alınması planlanıyor. Anayasa, hukuk, bilim, ekonomi alanında uzman ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekibin yer aldığı Bilim Kurulu ve AK Parti kurmaylarıyla değerlendirilen taslak çalışmanın, 'Başlangıç', 'Temel Esaslar', 'İnsan Hakları' , 'Yasama-Yürütme-Yargı' gibi bölümlerden oluştuğu öğrenildi.

Taslak çalışmayla Anayasa’nın ilk 4 maddesinin korunması planlanıyor. Kanun ve kararname arasında zaman zaman gündeme gelen bazı belirsizliklerin de bu çalışma ile son bulacağı belirtiliyor. AK Parti, çalışmasını MHP ile paylaşarak ortak bir metin ortaya çıkartmayı hedefliyor. AK Parti ve MHP’nin ortak bir metin için ortak bir komisyon kurulmasının da gündeme gelebileceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
AK PartiAnayasaAnayasa Taslağı
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