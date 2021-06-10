Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

Akademisyen Aylin Sözer'in katiline istenen ceza belli oldu

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katleden sanık Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

10 Haziran 2021 Perşembe 16:10
56 Okunma
Akademisyen Aylin Sözer'in katiline istenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan İstanbul Aydın Üniversitesi'nde (İAÜ) öğretim üyesi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı Kemal A. hakkındaki yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Kemal Ayyıldız'ın, 'tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

İddianamede sanık Kemal A'nın, ayrıca 'silahla konutta nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla, 'mala zarar verme' suçundan 8 aydan 6 yıla, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, 'bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Kemal A. hakkında haksız tahrik nedeni oluşturan davranışlar tespit edilemediğinden verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması öngörülen iddianamede, sanığa verilecek cezada takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmaması istendi.

Öte yandan iddianamede, sanık Murat D.'nin de olay günü Ayyıldız'a IBAN numarası göndererek, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs' ettiği gerekçesiyle, 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi 48 yaşındaki Aylin Sözer, evinde 29 Aralık 2020'de boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan 32 yaşındaki cinayet zanlısı Kemal Ayyıldız, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Son Güncelleme: 10.06.2021 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: Fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yol gösteriyor
Erdoğan: Fikir adamlarımız yeniden diriliş ve yükseliş için bize yol gösteriyor
İstanbul Boğazı kahverengi oldu
İstanbul Boğazı kahverengi oldu
Topuklu ayakkabı giydi diye alt komşudan tekmeli tehdit: Bana zarar verecek, bahçeye dahi çıkamıyorum
Topuklu ayakkabı giydi diye alt komşudan tekmeli tehdit: Bana zarar verecek, bahçeye dahi çıkamıyorum
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim