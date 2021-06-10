Akademisyen Aylin Sözer'in katiline istenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan İstanbul Aydın Üniversitesi'nde (İAÜ) öğretim üyesi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı Kemal A. hakkındaki yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Kemal Ayyıldız'ın, 'tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

İddianamede sanık Kemal A'nın, ayrıca 'silahla konutta nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla, 'mala zarar verme' suçundan 8 aydan 6 yıla, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya, 'bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Kemal A. hakkında haksız tahrik nedeni oluşturan davranışlar tespit edilemediğinden verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması öngörülen iddianamede, sanığa verilecek cezada takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmaması istendi.

Öte yandan iddianamede, sanık Murat D.'nin de olay günü Ayyıldız'a IBAN numarası göndererek, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs' ettiği gerekçesiyle, 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi 48 yaşındaki Aylin Sözer, evinde 29 Aralık 2020'de boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan 32 yaşındaki cinayet zanlısı Kemal Ayyıldız, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.