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Akalın'dan Kazaz'a: "Bunca yıllık dönmeyim, gerçekten bu kadar döneni görmedim!"

"Bu lafı gerçekten hak eden kişi senmişsin meğersem Tuğçe Kazaz Hanım"

19 Eylül 2017 Salı 14:26
Akalın'dan Kazaz'a: "Bunca yıllık dönmeyim, gerçekten bu kadar döneni görmedim!"

Trans oyuncu Çağla Akalın,  "AK Parti'den soğumaya başladım" diyen eski manken Tuğçe Kazaz'a "tepki" gösterdi. Akalın, "Bunca yıllık dönmeyim; gerçekten bu kadar döneni görmedim" ifadesini kullandı.

Çağla Akalın'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu lafı gerçekten hak eden kişi senmişsin meğersem Tuğçe Kazaz Hanım. Dinler arası geçiş yaptın, herkese bir şeyler saydırdın, bu kadar tutarsızlığını anlamakta güçlük çekerken, tam her şey bitti Tuğçe yörüngeye oturdu derken... Başka biri için söylediğim bir söz vardı ya o kişiden özür diliyorum ve şunu söylemek istiyorum: Bunca yıllık dönmeyim gerçekten bu kadar döneni görmedim pessss.”

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