Akar, Bu Sözlerle Uyardı: Asla müsaade edilmeyecek

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, "Kıbrıs'ta, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de, Türkiye'ye rağmen atılacak hiçbir adıma ve oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Akar şu mesajları verdi:

Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı bir projenin yaşama şansı olmadığını herkes bilmeli, provokasyondan kaçınmalıdır.

Son iki ayda yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda elebaşları da dahil yaklaşık 450 terörist etkisiz hale getirildi.

Bundan sonra da her taşın altına bakılacak, her mağaraya girilecek, teröristler bulunup mutlaka etkisiz hale getirilecek.