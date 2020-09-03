Akar'dan ABD'ye Güney Kıbrıs tepkisi: "Çözüm değil, çözümsüzlük getirir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, “Geldikleri gibi giderler” diyerek ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı ambargoyu kaldırmasını sert bir dille eleştirerek “Siz eğer Güney Kıbrıs’ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullanarak, ABD’ye tepki gösterdi.