Akar: Hakkımızı korumak için her türlü mücadeleyi yapmaya da hazırız

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir kez daha Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunacağını vurguladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istediğine vurgu yapan Akar "Biz Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, kendi hakkımızı hukukumuzu korumak ve kollamak için her türlü mücadeleyi yapmaya da hazırız" dedi.

"10 millik hava sahası akıl dışı"



Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de hukuk tanımaz, bencil tavrını eleştiren Akar, Yunanistan’ın Ege adalarındaki 10 millik hava sahası uygulamasının akıl dışı olduğunu söyledi.

Bakan Akar, Mısır ve Yunanistan arasında deniz yetki alanına ilişkin yapılan anlaşmanın hukuki olmadığına dikkati çekti.

"İyi komşulukla açıklanması mümkün değil"



Anlaşmanın Mısır ve Yunan halklarının da çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

Akar, "Türkiye'yi adeta sahillerine hapseden akıl ve mantık dışı 'sözde' Sevilla haritasını dayatmanın iyi komşulukla, hukukla, müttefiklikle, hakça tutumla açıklanması mümkün değil" ifadelerini kullandı.