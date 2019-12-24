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Akar: Kıbrıs milli meselemizdir, taviz vermemiz söz konusu değil

Akar, Milli Savunma Bakanlığı Madalya, Başarılı Birlik ve Personel Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs ve Libya konusunda açıklamalarda bulundu.

24 Aralık 2019 Salı 14:45
Akar: Kıbrıs milli meselemizdir, taviz vermemiz söz konusu değil

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı Madalya, Başarılı Birlik ve Personel Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs ve Libya konusunda açıklamalarda bulundu.

Akar, Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun şekilde, iyi komşuluk, barış, huzur ve saygı içinde çalışmalarını sürdürmek istediğini her fırsatta dile getirdiklerini belirtti.

Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki durumu değerlendiren Akar şunları kaydetti:

“Türkiye garantör bir ülke. Garantörlük anlaşması çerçevesinde garantörlük görev ve sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdi, bundan sonra da aynı esaslar doğrultusunda aynı hassasiyetle yerine getirmeye devam edecek. Kıbrıs bizim milli meselemiz. Bu milli meselemizden vazgeçmemiz, herhangi bir şekilde ödün, taviz vermemiz söz konusu değil. Biz hak, alaka ve menfaatlerimiz neyse bunların peşindeyiz hakkımızı hukukumuzu koruyacağımızı söyledik.”

Bakan Akar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata da değinerek, bu mutabakatın tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldığını vurguladı.

Mutabakatın uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalandığını anımsatan Akar, “Tarih boyunca kültür, iş birliği bulunan bir ülke ile bu zor günlerinde onlarla beraber olmamız, iş birliği, yardımlaşma içinde olmamız çok doğaldır. Bizim yaptığımız da budur” dedi.

(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
AkarKıbrısMİLLİMesele
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