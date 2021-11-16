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Akar: Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı, bağımsız iki devlet tek çözümdür

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, Ege ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin girişimlerini değerlendirdi.

16 Kasım 2021 Salı 12:01
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Akar: Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı, bağımsız iki devlet tek çözümdür
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Kıbrıs’ta bugüne kadar ortaya konulan çözüm yöntemlerinden bir sonuç alınamadığına dikkati çeken Akar, “Artık Kıbrıs Türk halkının, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden, müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı, bağımsız iki devlet tek çözümdür.” görüşünü paylaştı.

“Kıbrıs bizim milli meselemizdir.” diyen Akar, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olduklarını vurguladı. Bakan Akar, “Sonuç olarak Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.” ifadesini kullandı

Son Güncelleme: 16.11.2021 13:05
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