Akar: Kıbrıs’taki kardeşlerimizin haklarını gözetmeye devam ediyoruz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu’nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarının yanı sıra ordu ve kuvvet komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de ele alındığı toplantıda konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Biz hem Ege’deki hem Akdeniz’deki hem de Kıbrıs’taki kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini her zaman olduğu gibi aynı ciddiyet ve samimiyetle, aynı dikkat ve hassasiyetle gözetmeye, takip etmeye devam ediyoruz. Burada bizim herhangi bir şekilde politika değişikliğimiz yok fakat diğer taraftan da bu olayların siyaseten çözülebileceğine inanıyoruz ve çözelim diyoruz. Bunun için de çalışıyoruz.”





