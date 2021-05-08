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Akar: KKTC’nin hakkını korumak için gece gündüz mücadele ediyoruz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Mehmetçikle iftar yaptı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:26
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Akar: KKTC’nin hakkını korumak için gece gündüz mücadele ediyoruz

İftar yemeğinde değerlendirmelerde bulunan Akar, Türkiye’nin, bir yandan Irak ve Suriye’nin kuzeyinde teröristle mücadelesini sürdürürken, diğer yandan Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta hem kendisinin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hakkını korumak için gece gündüz mücadele ettiğini belirtti.

Bakan Akar, Kıbrıs’ın haklı davasını dün olduğu gibi bugün de desteklemeye devam edeceklerini belirterek uzun yıllardır yapılan müzakerelerle bir yere varılamadığını ve varılmayacağının da açık olduğunu bildirdi. Kıbrıs’ta egemen ve eşit iki bağımsız devletin yan yana huzur içinde yaşamasının yollarını aramak gerektiğini kaydeden Akar, Nisan ayında Cenevre’de yapılan toplantıda bu düşüncelerini karşı tarafla da paylaştıklarını anımsattı.

Yunanistan ile sorunların çözümü konusunda ise diyalog yoluna işaret eden ve bunun dışında bir yol tanımadıklarını vurgulayan Akar, buna karşın Yunanistan’ın tahrik edici ve provokatif eylemlerle gerilimi artırdığını dile getirdi. Bu tavrın yanlış olduğunu anlatan Akar, Yunanistan’ın bu şekilde bir yere varamayacağını anlamasının gerektiğini ifade etti. Yunanistan ile önce istişari daha sonra ayrıştırma görüşmelerinin başladığını hatırlatan Akar, Türkiye’de güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde toplantı yapılmasını beklediklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Hulisi AkarKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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