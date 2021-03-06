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Akar: Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, "Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz" dedi.

06 Mart 2021 Cumartesi 17:33
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Akar: Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi hakkında, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, "Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz." dedi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin ise Bakan Akar, "Sorunların uluslararası hukuk, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yanayız. Müzakerelere açığız." diye konuştu.

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