Akar önemli mesajlar verdi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar zafer bayramının yıldönümünde önemli mesajlar verdi.

Akar, "Etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri olan TSK, bu yeni Müşterek Karargah ile günün ihtiyaçlarına uygun bir yönetim merkezine kavuşacaktır." dedi. Bölgede ve dünyada hemen her alanda önemli ve kritik gelişmelerin yaşandığını dile getiren Akar, "Zat-ı devletlerinin liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen Türkiye, tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte, kendi inisiyatiflerini hayata geçirmek suretiyle gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda TSK de ülkemizin ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Kıbrıs dahil mavi vatanımızda her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.