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Akar:Doğu Akdeniz ve Ege’de haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2019 Perşembe 11:21
Akar:Doğu Akdeniz ve Ege’de haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz

Akar,”Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız.” dedi.

Bakan Akar, harekat kapsamında, 4300 kilometrekarelik alanın ve 600 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, “Barış Pınarı Harekatı’nda bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir.” diye konuştu.

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe harekatlarını değerlendiren Akar, “Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.” açıklamasında bulundu.

Akar, “Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz.” dedi.

(BRT/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizHulusi Akar
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