Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sınır dışı edilecek!
Sınır dışı edilecek!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Lefkoşa'da fahişelik suçu!
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar

Akaryakıt için dikkat çeken sözler

Son yedi ayda benzine yüzde 197, motorine ise yüzde 187 oranında zam geldi. Araç sahipleri artan akaryakıt fiyatları nedeniyle sıkıntılar yaşarken CHP'den, benzin ve motorin fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. İstanbul'da benzin 25.01 TL'den satılırken motorin ise 24.45 TL'den satılıyor. CHP'li vekil 'Eğer bunu yaparlarsa akaryakıt 6 TL düşer' dedi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:15
128 Okunma
Akaryakıt için dikkat çeken sözler

Benzin fiyatları hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hem Cuma hem de Cumartesi akaryakıt fiyatlarına zam geldi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25 TL'yi aştı. 28 Ekim 2021'de 8.41 TL'den satılan benzinin 25 TL'ye gelmesi vatandaşı etkiledi. CHP'den akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları..

CHP'DEN BENZİN VE MOTORİN ÖNERİSİ! '6 LİRA UCUZLAR...'

CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi.

'EĞER BUNU YAPARLARSA ÇİFTÇİ TARLASINA DÖNER'

Akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığını belirten Güzelmansur, 'Halkını rahatlatmak için bşata Almanya olmak üzere birçok ülke akaryakıttaki vergiyi kaldırdı. Hükümet de halk için vergiden vazgeçerse çiftçi tarlasına döner. Taksici, dolmuşcu, servisçi, esnaf zarardan kurtulur' dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’un Fethinin 569. Yılı kutlandı
İstanbul’un Fethinin 569. Yılı kutlandı
Korkutan kaza! 27 kişi yaralandı
Korkutan kaza! 27 kişi yaralandı
Kaza sonucu ağır yaralandılar!
Kaza sonucu ağır yaralandılar!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim