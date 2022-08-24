Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı
Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Brent petrol 100 doların üzerine yükselince akaryakıt fiyatları için yeni bir zam haberi geldi. Dün benzin fiyatlarına yapılan artışın ardından bu gece yarısından itibaren motorinin litresine de 95 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:08
35 Okunma
Akaryakıta bir zam daha geliyor!


Hafta başında yüzde 4’e yakın değer kaybeden brent petrol, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ın petrol üretiminin düşürülebileceğine yönelik açıklamasının ardından yeniden yükselişe geçerek 100 doların üzerine tırmandı. Sene başından itibaren yüzde 130 zamlanan akaryakıtta sular haziran ayında bir miktar durulmuştu. Ancak dolar/TL kuru ve brent petroldeki yükseliş benzin ve motorin zamlarını yeniden tetikledi. Benzine dün yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatına da zam geleceği öğrenildi.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha artacağı öğrenildi. Dün 80 kuruş zam gelen benzinde ise değişiklik beklenmiyor.

ZAMLAR SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Son zamlarla halihazırda 25 liranın üzerine çıkan motorinin litre fiyatı yeni artışla beraber İstanbul’da 25,98 lira, Ankara’da 26,07 lira ve İzmir’de ise 26,08 liraya yükselecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şırnak'ta feci olay... Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü...
Şırnak'ta feci olay... Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü...
Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı
Annesi ile erkek arkadaşını evde bastı, dehşet saçtı
Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu
Burdur'da hortum: Bir kişi havaya savruldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim