Akaryakıta büyük zam yolda!

Türkiye'de Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni zam haberi geldi. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen brent petrol ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girmişti. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 89,40 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günü yapacağı toplantıda arzda kesinti yapacağı beklentisi etkili oldu.Brent petroldeki yükseliş benzin ve motorin zamlarını yeniden tetikledi. Bu gece yarısından itibaren motorin ve benzine zam bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatları için son dakika haberinin detayları ve 4 Ekim Salı güncel motorin ile benzin fiyatı...

SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Yatırımcılar, OPEC+ grubunun, 2020'den bu yana ilk defa yüz yüze gerçekleştireceği toplantıda fiyatları desteklemek için günlük 1 milyon varilin üzerinde üretim kesintisine gidebileceğini tahmin ediyor.

Grup, son toplantısında ekim ayı için günlük 100 bin varillik üretim kesintisi kararlaştırmıştı.

Öte yandan, uzmanlar resesyon beklentileri, küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan belirsizlikler ve dolar endeksindeki yükselişin fiyatlardaki mevcut dalgalanmaları sürdüreceğini tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), dün yayımladığı raporda, gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi.

UNCTAD'ın raporunun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ABD Merkez Bankasını (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı olmaya ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Brent petrolde teknik olarak 89,48 ile 89,56 dolar aralığının direnç, 89,26 ile 89,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,06 TL

LPG: 10,62

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,20 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23,21 TL

LPG: 10,74 TL