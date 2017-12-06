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Akdağ: "Rum tarafı şımarık çocuk gibi davranıyor"

Akdağ, TRT Haber'de canlı yayınlanan "Anadolu Soruyor" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevaplandırdı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:31
Akdağ: "Rum tarafı şımarık çocuk gibi davranıyor"
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TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çözüm için Türkiye Cumhuriyeti’nin, KKTC ile birlikte, bir garantör ülke olarak, çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Akdağ, TRT Haber'de canlı yayınlanan "Anadolu Soruyor" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevaplandırdı.

Türkiye'nin Kıbrıs'ta gelinen süreçte neler planladığının sorulması üzerine Akdağ, "Çözüm için Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ile birlikte, bir garantör ülke olarak, çalışmalarına devam edecek. Çözümden kastımız orada iki eşit toplumun varlığının kabul edildiği bir devletin oluşmasıdır eğer karşı taraf buna razı olursa ama pek razı olacağa benzemiyorlar." yanıtını verdi.

Rum tarafının "şımarık çocuk gibi davrandığını" vurgulayan Akdağ, "İşi çözmek yerine adanın bütünü kendilerininmiş gibi davranmaya çalışıyorlar." dedi.

Akdağ, KKTC'ye hizmet etmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, "Bir taraftan siyasi çözüm için Türkiye elbette KKTC ile yeni bir yol haritası çizecek ancak ben bundan daha önemli olanın KKTC'nin kalkınması ve refahının artırılması olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'den KKTC'ye su götürüldüğünü anımsatan Akdağ, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'den inşallah daha ucuza mal edilmek üzere elektrik de götüreceğiz. Sağlık sisteminde bir takım noksanlıklar var, bunları tamamlayacağız. Bir taraftan endüstrisini geliştireceğiz. Biz Kuzey Kıbrıs'ı bu şekilde geliştirdikten sonra varsın Rumlar bu mızıkçılığa, şımarıklığa devam etsinler. Evet biz çözüm istiyoruz ama ne yapalım adamlar masaya gelmiyor, masayı tekmeleyip kalkıyorlar. O zaman biz kendi içimize döneceğiz, oradaki kardeşlerimiz, KKTC'li kardeşlerimiz daha müreffeh, rahat nasıl yaşarlar, daha huzurlu nasıl olurlar ona bakacağız. İşin güvenlik kısmına gelince hiç kimse kafasının arkasına başka bir fikir koymasın, Türkiye Cumhuriyeti burada durduğu müddetçe Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin saçının bir teline halel gelmesine müsaade etmeyiz."

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alı kubı 2017-12-06 12:22:53

sayın bakanım turkıye kıbrısa ucuz elektrık gelecek dıyor ama kıbrıs halkı suda oldugu gıbı ucuz olacak denıldı ama pahalı elekrtık de aynı olacak olan halka olur

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