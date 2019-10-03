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Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Fethiye-Rodos arasında saat 07.44'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

03 Ekim 2019 Perşembe 08:58
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi. 

Deprem kıyı Ege'de de hissedildi. 

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI KARAKUŞ: CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK

 Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok" dedi. 

Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.  

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