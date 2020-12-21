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Akdeniz'de büyük tatbikat!

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, Aksaz bölgesi ile Akdeniz'in uluslararası suları ve hava sahasında yarın "Kaplan Pençesi 2020/2 Tatbikatı" yapılacak.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:37
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Akdeniz'de büyük tatbikat!

Tatbikat, Hava Savunma Komutanlığı'nın kontrol ve yönetiminde, Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı ve Birleşik Hava Harekat Merkezi Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleşecek.

Yeni taktik ve yöntemler sahada sergilenecek

Tatbikatın ayrıntılarını Türkiye  Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı. Tatbikatla TSK'nın muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin sahada değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığından muharip ve destek uçakları, hava savunma unsurları ile komuta kontrol merkezleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat helikopteri ile hava savunma unsurları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gemiler, uçak ve İHA'lar ile hava savunma unsurları katılacak. 

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