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Akdeniz’de hortum sonrası yağış

Akdeniz’de önce hortum, sonra yağış etkili oldu

16 Ekim 2022 Pazar 11:19
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Akdeniz’de hortum sonrası yağış



Türkiye Meteorolojisinin önceden uyarasını yaptığı yağışlı hava Akdeniz’de Mersin açıklarında etkili oldu. Yağış öncesinde Akdeniz’de önce hortum çıktı. Hortum balıkçılar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Daha sonra başlayan kuvvetli yağış ise yaklaşık 2 saat sürdü. Avlarını toplayan balıkçılar, kısa süreli fırtınaya dönüşen denizden uzaklaşarak balıkçı barınağına döndü.

O anları görüntüleyen ve önce hortum çıktığını belirten Kaptan Gültekin Işık, ”Hortumun yağışa dönüşü ani oldu. Yağmurun yağışı kara kış gibi 2 saat sürdü. Biz buna ‘bora’ diyoruz, yarım saat 45 dakika sürer. Ama bu boradan ziyade fırtına gibi oldu 2 saat sürdü. Avları toplama fırsatımız oldu, hemen limana döndük. Kısmet olur akşam tekrar denize açılacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
AkdenizhortumYağışYağmur
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