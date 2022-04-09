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Akıl almaz olay!

Samsun'da yaşanan akıl almaz olayda bir kepçe operatörü, yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı. "Şaka gibi" olay sonrası kepçe operatörü bir de üzerine yıkım masraflarını talep etti.

09 Nisan 2022 Cumartesi 23:31
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Akıl almaz olay!

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çelik isimli vatandaş, ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi, yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti. Müteahhit firma, arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken Karadeniz fıkrası gibi bir olay yaşandı.

ADRESİ KARIŞTIRIP YANLIŞ BİNAYI YIKTI

Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum, komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.

Son Güncelleme: 09.04.2022 23:48
Anahtar Kelimeler:
Samsun
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