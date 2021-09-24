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Akıllara durgunluk veren olay!

Şişli, Kurtuluş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, evinin pencere demirlerine boyanmış ölü kedi astı. Tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinin şikayeti ile kadın, gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden biri kadının, ''Ben sanat yaptım, siz ne anlarsınız'' dediğini öne sürdü.

24 Eylül 2021 Cuma 11:59
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Akıllara durgunluk veren olay!

Olay, Şişli Kurtuluş Mahallesi Değirmen Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, çocukluğunda Kurtuluş’ta yaşayan Kader K. (46) bir süre önce babasından kalan boş eve geldi. Önce evin cam ve çerçevelerine kıran kadın, bazı eşyaları da dışarı attı.

Kader K.’nın evinin penceresinde farklı zamanlarda sarıya ve pembeye boyanmış ölü kediler olduğunu görenler büyük şok yaşadı. Kadının tedavi edilmesi için imza toplayarak yetkililere haber verildi. Kader K. polis tarafından gözaltına alınarak, hakkında ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı. Kader K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖLÜ KEDİYİ PENCERE DEMİRİNE ASTI

Kader K’nın ölü kediyi boyadıktan sonra pencere demirlerine asması cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde kadının ölmüş kediyi boyadıktan sonra pencereye asması yer aldı.

''SANAT YAPTIM''

Mahalle sakini Yunus Arı, "Yaşlı bir kadın var. Arada buraya gelerek kediyi boyayıp bantladıktan sonra pencereye asıyor. Mahalleli olarak tedirginiz. Polise haber verdik" dedi. Yine mahalle sakinlerinden biri kadının ''Ben sanat yaptım, siz ne anlarsınız'' dediğini öne sürdü.

Diğer mahalle sakini İlkay Karaküçük, "Mahalleli olarak çok başvuran oldu. Kadın gözaltına alınmış. Sokağa rahatsızlık veriyordu. Ama bir hastalığı var mı yok mu bilmiyorum. Burada insanlara bağırıp sataşıyordu. İnsanlara zarar veriyordu. Bir gün ölü kediyi boyayıp şuraya asmıştı. Burası bayağıdır kullanılmayan bir yer. Kediyi kendisi öldürmemiş. İçeride ölü olarak bulmuş" diye konuştu.

(DHA)

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