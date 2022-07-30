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Akkuyu Nükleer'de yeni sözleşme

Akkuyu Nükleer Santrali projesinde IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme feshedildi yerine TSM Enerji Limited şirketiyle sözleşme imzalandı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:53
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Akkuyu Nükleer'de yeni sözleşme
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 projesine yeni bir şirketle devam edilecek.

Değişiklik, Akkuyu Nükleer'den yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada "Proje yönetimi tarafından çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş ile yapılan sözleşme feshedilmiş, proje katılımcılarının yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

2019'dan bu yana projede yer alan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile yeni bir sözleşme imzalandığı ve devam eden tüm işlerin bu şirkete devredileceği belirtildi.

Alt yüklenicilerle yeni sözleşmeler yapılacağı da duyurulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu sözleşmelerle taahhüt edilen inşaat tarihlerine uyulması, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunması ve tüm taşeronların çalışanlarına maaşlarının zamanında ödenmesi de sağlanacaktır.''

AKKUYU'DA İŞÇİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Akkuyu Nükleer Santral projesinde yaklaşık 25 bin kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 80'i Türk. IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde çalışan sayısı 7 bin civarında.

Akkuyu'daki Türk işçiler çalışmaya devam edecek. Ancak İçtaş'ın 7 bin işçisine 5 Ağustos'a kadar izin verdiği öğrenildi.

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