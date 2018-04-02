Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli yarın atılıyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığında yarın düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) ve Akkuyu NGS’nin temel atma töreni öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’in, Türkiye ve Rusya arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Novak, “Konseyde 2017’nin sonuçları ele alınırken, 2018 ve orta vadede atılacak adımlar istişare edilecek. Geçen yılı ele aldığımızda, ticari ve ekonomik iş birliğimiz son derece olumlu bir eğilim içinde bulunuyor.” diye konuştu.

Novak, iki ülke tarafından konulan hedeflere henüz ulaşılamadığını ancak bu yönde hızla ilerleme kaydedildiğini dile getirerek, “Ocak ayında ticaret hacmimiz bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 60 arttı. Bu çok olumlu bir işaret. Çünkü tüm kısıtlamalar kaldırılıyor ve ticari serbestlik tüm alanlara yayılıyor.” ifadelerini kullandı.

Novak, Türk ve Rus liderlerin katılımıyla yarın temelinin atılması beklenen Akkuyu NGS’nin Türkiye için son derece önemli bir proje olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023’e yetiştirilmesinin planlandığını belirten Novak, “İnşaat belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Projeye stratejik yatırım statüsü veren Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi şirketimiz inşaat izni bekliyor ve bu iznin verileceğinin teyidini de aldık. Böylelikle projenin temeli atılacak ve inşaat başlayacak.” dedi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa edilecek Akkuyu NGS bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak.

Akkuyu NGS projesinin yüzde 35-40’lık kısmında yer alacak Türk şirketlerinin, milli ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer sağlayacağı hesaplanıyor.

Mersin’deki Akkuyu NGS 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle İstanbul’un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

Yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle ülkede tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak Akkuyu NGS’nin üretimi, Türkiye’nin elektrik talebinin yüzde 10’unu karşılayacak.