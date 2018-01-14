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“Akkuyu nükleer santral davasında hukuk zaferi”

Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu, Türkiye’deki Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatının durdurulması yönünde önemli bir ön karar alındığını; Ankara Bölge İdare Mahkemesinin Santral ön lisansının iptali talebini haklı bulduğunu belirtti.

14 Ocak 2018 Pazar 12:04
“Akkuyu nükleer santral davasında hukuk zaferi”
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Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu, “Nükleer Santralin Türkiye halkları ve çevre halkların geleceği için yaratacağı tehlikeler değerlendirilerek yeniden bir karar verilmesinin yolu açılmış oldu” diyerek, kararın, başka çevre davalarını da etkileyebilecek bir “hukuksal kazanım” olduğunu savundu.

Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“Kararın nükleer karşıtı hareketin lehine olması çok yüksek bir olasılık. Böylesi bir karar ise sadece nükleer santraller aleyhinde değil, termik santraller, hidro elektrik santralleri gibi ekosistemi yok eden tüm tesislere karşı ön lisans iptal davası açabilmenin de dayanaklarından birisi olacaktır.

Kıbrıs Nükleere Hayır Platformu olarak bu gelişmenin mücadeleye yeni bir soluk getireceğine dair inancımızı belirtir ve Kıbrıs’ta da önümüzdeki süreçte sokakta sergilerimizle, resimlerimizle, müziğimizle nükleere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ve Türkiye’deki mücadeleye buradan da bir el vereceğimizi vurgulamak isteriz. Nükleere hayır, yaşama ve yaşatmaya evet.”

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