Akkuyu Nükleer Santrali kapılarını ilk kez ziyarete açtı

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali “Açık Kapı” etkinliğiyle ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladığı 3 Nisan 2018’de temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) düzenlenen etkinlik kapsamında, Gülnar ilçesinde görevli muhtarlar ile vatandaşlardan oluşan 312 kişi, otobüslerle santral sahasını gezdi.

Daha önce Rusya’da eğitim alan Türk mühendisler ve rehberler eşliğinde yapılan gezide, vatandaşlara santraldeki inşaat çalışmalarında gelinen son durum anlatıldı.

Vatandaşlar, santralin nasıl çalışacağı, ekonomiye sağlayacağı katkılar ve alınan güvenlik önlemleri konusunda da bilgilendirildi.

Gülnar Kaymakamı Mehmet Erhan Türker ve Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel de santral sahasını ziyaret ederek, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk’tan bilgi aldı.

Galanchuk, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aktif olarak ziyaret etkinliklerini yapmaya başladık. İleride bunu sürekli olarak yapmaya devam edeceğiz. 6 ayda bir yapmayı düşünüyoruz. İnsanlarla daha çok ve daha samimi bir diyalog kurma çabasında olacağız” dedi.

(TRT)